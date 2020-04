Omicidio a Bagheria | la vittima è Maria Angela Corona

(Di giovedì 16 aprile 2020). Dopo due giorni di ricerche è stato trovato senza vita il corpo di. L’si è consumato ella campagne didove è stato ritrovato il corpo senza vita di, 47 anni. Della donna si erano perse le tracce da due giorni da. In seguito ala sua scomparsa, sono state avviate le ricerche e questa mattina l’amara sorpresa. Sul luogo del ritrovamento del corpo esanime della donna sono arrivati i Carabinieri e il medico legale. Sul l’episodio, l’ennesimo femminicidio, indagano adesso i Pm della Procura su Imerese. L'articolo, laè stato pubblicato su Diretta Sicilia.

blogsicilia : Omicidio a Bagheria, nelle campagne trovato il corpo di una donna scomparsa da due giorni - -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Bagheria

BlogSicilia.it

09:21Femminicidio, donna di 47 anni scomparsa due giorni fa da Bagheria e ritrovata senza vita 09:21Buoni spesa, a Palermo le prime convenzioni per acquistare anche in farmacia 09:21Due fratellini di ...Omicidio in provincia di Palermo. Il corpo senza vita di Maria Angela Corona, 47 anni, è stato ritrovato senza vita nelle campagne tra Bagheria e Ciminna. La donna era scomparsa due giorni fa da casa ...