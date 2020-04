Malagò | «La Pellegrini ha ragione | non si può parlare solo di calcio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Giovanni Malagò ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport commentando le parole di FedericaIl presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato al Corriere dello Sport delle ipotesi di ripresa sportiva in Italia una volta superata l’epidemia di Coronavirus. RIPRESA ATTIVITÀ – «È necessario rimettere in moto la macchina atleta che non può restare ferma per troppo tempo a prescindere dalla data dell’impegno agonistico. 6 mesi, 8 mesi, un anno e 3 mesi per gli olimpici. Attenzione però, quando parlo di ripresa degli allenamenti la intendo aperta tanto all’atleta individuale quanto alla squadra, sempre che lo sport di riferimento lo consenta. Mi sono opposto all’ipotesi di far ricominciare prima gli sport di squadra perché nel mio ruolo ho il dovere di tutelare tutte le federazioni ...