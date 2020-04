Malagò | “il calcio sta sbagliando tutto Manca un piano preciso | chiaro | praticabile e

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ilsta svolgendo tutte le valutazioni per pensare alla ripresa dei campionati. L’obiettivo comune è quello di scendere in campo, madipenderà dall’evoluzione dell’epidemia, nonostante qualche piccolo miglioramento la situazione non è più tranquilla. Si sta lavorando per riprendere in sicura sicurezza, il presidente Giovanni Malagò ha parlato in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. LE SCELTE – “Faccio un passo indietro, fino al peccato originale. Senza voler far polemica, io avrei chiuso dentro una stanza la Feder, la Lega, l’Assocalciatori, gli allenatori, le televisioni e gli organismi internazionali, Fifa e Uefa, e non li avrei fatti uscire finché non avessero prodotto un documento condiviso. Si procede a vista, per i potesi, con una conflittualità che ...