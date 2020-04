Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi a Domenica In per L’Allieva 3, anticipazioni puntata del 19 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi di nuovo insieme sul piccolo schermo, ma non per un'altra serie tv. Gli attori saranno ospiti nel programma Domenica In - ovviamente non in studio, ma in collegamento da casa, nel rispetto delle norme di quarantena per l'emergenza Covid-19 - nella puntata in onda il 19 aprile alle ore 14:00.Secondo quanto riportato da Piper - Spettacolo Italiano, il duo interverrà nel corso della trasmissione per promuovere le repliche de L’Allieva 2, che partiranno su Rai1 quella stessa Domenica. In questo periodo di crisi sanitaria, il mondo dello spettacolo è fermo. Senza nessuna nuova produzione in arrivo, la rete ammiraglia sta riproponendo gli episodi di una delle sue fiction più amate.In collegamento con Mara Venier, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi a Domenica In aggiorneranno i fan sulla situazione delle riprese de ... Leggi su optimagazine Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ospiti a Domenica In per le repliche de L’Allieva 2 - tornano insieme in tv dopo un anno e mezzo

Lino Guanciale torna su Rai1 con una fiction : quando va in onda

