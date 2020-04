La ricetta classica | la quiche Lorraine | dalla Francia con sapore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 16 aprile 2020) La: laconLaè una torta salata che ci vienecucina francese, eLorena in particolare, come dice chiaramente il nome. Si tratta di uno sformato salato non troppo difficile da preparare, fatto di una base di pasta brisée e un ripieno assai gustoso fatto con uova e panna ma anche arricchito di formaggio (tipicamente la groviera) e pancetta. Non esattamente un piatto dietetico, ma buonissimo! Come per ognitradizionale, anche dellaesistono molte versioni differenti: ce ne sono di vegetariane, ce ne sono con la cipolla, ce ne sono con la salsiccia… Insomma, come sempre l’unico limite è la fantasia. La: laconLava servita fredda ed è ottima come antipasto saporito e invitante: ...