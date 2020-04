Jovanotti in bici tra Cile e Argentina, la sua avventura in arrivo su Raiplay (Di giovedì 16 aprile 2020) Si chiama Non voglio cambiar pianeta la serie che andrà in onda a breve su Raiplay e che vedrà protagonista Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il noto cantautore ha viaggiato in solitaria in sella alla sua bici per oltre 4mila chilometri, tra Cile e Argentina, e ha voluto condividere con tutti questa bellissima avventura. Il sodalizio con Raiplay era già avvenuto grazie a Fiorello e al suo Viva Raiplay! che tempo fa aveva avuto ospite proprio Jovanotti. L’annuncio dell’uscita del docutrip Il cantautore italiano si era già ingegnato nelle scorse settimane tenendo compagnia ai suoi fan con il Jova House Party, un format in diretta Instagram in cui ogni giorno vengono “ospitati” amici e colleghi. Un modo per entrare in casa della gente e alleggerire questi strani giorni che stiamo vivendo. Ed è stato proprio ... Leggi su thesocialpost Non voglio cambiare pianeta : il viaggio in bici di Jovanotti su Raiplay. Ben 16 puntate!

Sono tornato e mi sono trovato dentro ad un altro isolamento, questa volta obbligato dalla natura stessa" Jovanotti non è nuovo alle imprese in solitaria: con sè solo le sue fedeli amiche, la musica e ...

