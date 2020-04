In cinque paesi europei la metà delle morti per covid-19 è avvenuta nelle residenze per ...

VittorioCocive1 : La strage degli anziani: in cinque paesi Ue la metà dei morti per covid-19 è avvenuta nelle case di riposo… - AttilioCotroneo : RT @thevisioncom: La pandemia e l’isolamento sociale stanno cambiando i nostri sogni, secondo cinque diversi team di ricerca che stanno ana… - thevisioncom : La pandemia e l’isolamento sociale stanno cambiando i nostri sogni, secondo cinque diversi team di ricerca che stan… - ssndrmrs1223 : RT @InSic_it: ??Oggi su InSic ??l'articolo di Nikolin Kodheli (H&S Officer) ci offre una panoramica comparativa sulla gestione del rischio #… - RedattoreSocial : #Africa. Arginare la diffusione del #Covid19 e combattere il #terrorismo di matrice islamista: questi i temi al cen… -

Ultime Notizie dalla rete : cinque paesi

Business Insider Italia

Il rapporto riconosce che i dati tra i cinque paesi non sono omogenei perché è diversa la definizione delle strutture (residenze sanitarie, case di riposo, postacuzie…) e diversa è la modalità dei ...In cinque Comuni – Carona, Fuipiano Valle Imagna, Isola di Fondra, Piazzolo, Valtorta – non risultano contagi certificati (ossia tamponi) da Regione Lombardia tra i residenti; in altri 13 paesi invece ...