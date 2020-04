In Call of Duty Warzone modifiche in vista per il denaro in game? (Di giovedì 16 aprile 2020) Definire “camaleontico” Call of Duty Warzone non sarebbe di certo poi tanto sbagliato. Questo perchè, nonostante la sua recente apparizione sulla scena videoludica, di cambiamenti ne ha già subiti un bel po'. Il Battle Royale di Activision e Infinity Ward vuole provare a soddisfare quanto più possibile le esigenze del suo pubblico di riferimento. Un'impresa assai ardua, vista la platea alquanto estesa, che conta tra le proprie fila oltre cinquanta milioni di utenti. Ma è una sfida di fronte alla quale gli addetti ai lavori non si sono di certo tirati indietro. E la controprova arriva in merito dalle numerose patch che sono state rilasciate nel corso delle prime settimane di vita del gioco. amazon box="B07SC44BL3" Call of Duty Warzone, modifiche ai prezzi dei beni acquistabili Ed è una situazione destinata a non cambiare ... Leggi su optimagazine Call of Duty Warzone non ha pace : Infinity Ward rimuove di nuovo la modalità trio

