Crysis Remastered in un video leak che mostra la grafica del gioco in Cryengine

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nella giornata di oggi vi avevamo riferito che era stato scoperto il sito web diche, non solo ha lasciato trapelare un'immagine, ma a quanto pare anche un primo reveal trailer.offre nuove funzionalità grafiche e texture di alta qualità. Avrà anche la tecnologia ray tracing indipendente dell'hardware e API indipendente da. Come detto precedentemente, si tratta di un reveal trailer, quindi non aspettatevi molte scene delrimasterizzato. Per ora possiamo soltanto dare uno sguardo a Nomad sullo sfondo di quello che sembra essere una giungla.Da quel poco che vieneto si può notare un sistema di illuminazione migliorato, così come le texture e le trame. Quindi si spera che questi elementi grafici rappresentino in seguito la qualità delle nuove versioni.Leggi altro...