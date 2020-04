Coronavirus | numeri ancora drammatici nel Regno Unito | 861 decessi in 24h

sole24ore : In Italia nelle ultime 24 ore 2.907 nuovi casi, 602 vittime, 1.695 guariti. Diminuiscono i ricoverati (-12) e i mal… - sole24ore : In Italia 165.155 contagi (+1,64%) e 21.645 vittime (+2,74%). Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 2.667 e 578 i d… - ilpost : A marzo i centri antiviolenza della rete - MrEfis79 : RT @lfaccioli75: Si conferma la curva identica all'Italia, sia come numeri che come incrementi. #covid19 #coronavirus - matteocannito : RT @lfaccioli75: Si conferma la curva identica all'Italia, sia come numeri che come incrementi. #covid19 #coronavirus -

Coronavirus numeri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus numeri