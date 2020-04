Coronavirus, in Michigan protesta con le armi contro il lockdown – VIDEO (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, in Michigan protesta con le armi contro il lockdown come si vede in questo VIDEO che sta circolando proprio in queste ore. Gli Stati Uniti sono al momento primi nel mondo per numero di contagi da Coronavirus con la bellezza di 639.664 casi, ma non tutti concordano con le misure restrittive adottate fin qui. … L'articolo Coronavirus, in Michigan protesta con le armi contro il lockdown – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Biden si prende Michigan - Missisipi e Missouri e parla dell’emergenza coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020), incon leilcome si vede in questoche sta circolando proprio in queste ore. Gli Stati Uniti sono al momento primi nel mondo per numero di contagi dacon la bellezza di 639.664 casi, ma non tutti concordano con le misure restrittive adottate fin qui. … L'articolo, incon leilproviene da www.inews24.it.

LaStampa : A Lansing cortei e slogan contro la governatrice democratica per le misure di sicurezza prolungate. “Sono tirannich… - sofonisba55 : RT @ultimenotizie: Migliaia di veicoli si sono radunati a Lansing, capitale del #Michigan, per protestare contro le misure decise dalla gov… - Giulio_Firenze : RT @GiaSilvestrini: Ma che razza di paese è??? Coronavirus, in migliaia manifestano con le armi contro il lockdown in Michigan https://t.… - MauFiaschetti : Coronavirus, in migliaia manifestano con le armi contro il lockdown in Michigan - mariottinom : no va beh, ma che popolo di scellerati... -