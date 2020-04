Coronavirus, Bassetti: “Ecco perché non torneremo mai più a una vita normale” (Di giovedì 16 aprile 2020) Secondo Matteo Bassetti , infettologo di Genova, dovremmo rinunciare alla normalità alla quale siamo abituati. E ha fatto un'affermazione che ha lasciato tutti agghiacciati. “non sparirà neanche quando arriverà il vaccino“. Quindi non solo c'è chi mette in dubbio l'efficacia di un vaccino contro il Coronavirus, ma c'è anche chi come l'infettologo mette in dubbio seriamente il ritorno alla normalità. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Non solo ci doveremo convivere questa estate – ha rivelato Bassetti -, ma ci dovremo convivere per i prossimi anni, probabilmente molti anni. Ormai questo virus è entrato, fa parte degli agenti eziologici che danno un quadro di polmonite o simile influenzale” . Afferma che il Covid-19 è destinato a persistere ancora per molti nni, dovremmo imparare a vivere in ... Leggi su howtodofor Coronavirus - l’infettivologo Bassetti : “Già immune il 15% delle persone”

