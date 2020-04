Coronavirus: apre a Milano primo reparto per pazienti covid con sintomi lievi (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – Al via oggi all’Ospedale San Paolo di Milano il primo reparto per pazienti covid19 con sintomi lievi che non possono restare al proprio domicilio. Si tratta di 20 posti letto di “degenza di sorveglianza per la gestione dell’emergenza sanitaria”, spiega l’ospedale. Il reparto, collocato al sesto piano del blocco A, accoglierà pazienti “autosufficienti con sintomatologia respiratoria lieve che richiedano quarantena fiduciaria e bassi bisogni clinico ‘ assistenziali”. L’assistenza medica e infermieristica è garantita 24 ore su 24, 7 giorni su sette. Si tratta di “un aiuto concreto al territorio e a supporto a quei medici di medicina generale che, in questo momento di emergenza, non possono essere direttamente impiegati nelle attività di assistenza al domicilio dei ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Zaia : il 4 maggio riapre tutto

Coronavirus - Zaia” Il 4 maggio si apre - forse anche prima. Dobbiamo essere pronti”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus apre Coronavirus: apre a Milano primo reparto per pazienti covid con sintomi lievi Metro Coronavirus Covid-19: Pftim sez. San Tommaso, da stasera un ciclo di seminari on line per rispondere alle domande di giovani e famiglie

“L’emergenza coronavirus – ha dichiarato il decano della sezione ... Con questi seminari digitali, la sezione San Tommaso intende aprire una sperimentazione per garantire l’offerta formativa, oltre la ...

Indagine Kaspersky pi di un terzo degli attacchi di malware banking nel 2019 ha colpito gli utenti aziendali

Durante la pandemia da coronavirus, che ha aumentato l’utilizzo del lavoro a distanza ... per sensibilizzarli a non cliccare su link o ad aprire allegati ricevuti da fonti non affidabili. Effettuare ...

