Coronavirus, anziani morti nelle Rsa – La procura di Brescia apre 9 fascicoli d’inchiesta (Di giovedì 16 aprile 2020) Non c’è solo il fronte milanese sul Pio Albergo Trivulzio (e altre strutture) su cui si indaga in Lombardia per le morti di anziani pazienti nelle residenze sanitarie assistenziali. Sono nove i procedimenti aperti dalla procura di Brescia. Sei di questi derivano da esposti del Codacons, uno riguarda una Rsa, gli altri due derivano da esposti presentati da persone che hanno perso il loro congiunti. Le ipotesi di reato, per ora a carico di ignoti, sono di epidemia colposa e omicidio colposo. L’iscrizione, da quanto si è saputo, è stata decisa ieri dopo una riunione in videoconferenza tra il procuratore aggiunto Carlo Nocerino (nella foto) e i suoi colleghi. la provincia di Brescia è quella tra le più colpite dalla diffusione del Covid 19. Senza dimenticare che c’è il caso delle 22 disabili psichiche morte nella struttura di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Sileri : “Gli anziani non sono numeri : per le case di riposo serve un nuovo modello”. E rilancia il “budget di salute”

Sequestrata una casa di riposo da incubo a Palermo - ospiti mai testati sul Coronavirus. Urla e botte agli anziani : «Se ti muovi ti rompo una gamba»

Anziani Coronavirus | a 106 anni batte la malattia | ci riuscì anche con la spagnola (Di giovedì 16 aprile 2020) Non c’è solo il fronte milanese sul Pio Albergo Trivulzio (e altre strutture) su cui si indaga in Lombardia per ledipazientiresidenze sanitarie assistenziali. Sono nove i procedimenti aperti dalladi. Sei di questi derivano da esposti del Codacons, uno riguarda una Rsa, gli altri due derivano da esposti presentati da persone che hanno perso il loro congiunti. Le ipotesi di reato, per ora a carico di ignoti, sono di epidemia colposa e omicidio colposo. L’iscrizione, da quanto si è saputo, è stata decisa ieri dopo una riunione in videoconferenza tra iltore aggiunto Carlo Nocerino (nella foto) e i suoi colleghi. la provincia diè quella tra le più colpite dalla diffusione del Covid 19. Senza dimenticare che c’è il caso delle 22 disabili psichiche morte nella struttura di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, da Savona a La Spezia passando per Genova: le prime inchieste sulle Residenze per anziani della Liguria - fattoquotidiano : Coronavirus, Guerra (Oms): “Massacro nelle residenze per anziani, chiedo al governo come mai. Riapertura Lombardia?… - TgrBasilicata : Nell’ambito dei controlli preventivi disposti dalla @regbasilicata in tutte le residenze per anziani nella RSA di S… - IdaPutrino : RT @AlbertoBagnai: Per coprire le sue responsabilità il Governo attacca le Regioni. Un comportamento irresponsabile e, fra l’altro, un pote… - dod_63 : RT @AlbertoBagnai: Per coprire le sue responsabilità il Governo attacca le Regioni. Un comportamento irresponsabile e, fra l’altro, un pote… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anziani Coronavirus, Guerra (Oms): “Abbiamo visto un massacro nelle residenze per anziani, chiedo al governo… Il Fatto Quotidiano Oms: prioritari test a tappeto in Rsa per frenare diffusione Covid 19

E' quanto ha detto Catherine Smallwood, del dipartimento Global Alert & Response dell'organizzazione mondiale della Sanita' in conferenza stampa a Ginevra. "E' anche importante - ha aggiunto - che ...

Nelle case di riposo arrivano i medici di 118 e pronto soccorso per visitare gli anziani

Lo ha deciso l’azienda Usl dopo il boom di casi a Forcoli e alla Leoncini di Pontedera. Primo positivo alla Giampieri di Ponsacco ...

E' quanto ha detto Catherine Smallwood, del dipartimento Global Alert & Response dell'organizzazione mondiale della Sanita' in conferenza stampa a Ginevra. "E' anche importante - ha aggiunto - che ...Lo ha deciso l’azienda Usl dopo il boom di casi a Forcoli e alla Leoncini di Pontedera. Primo positivo alla Giampieri di Ponsacco ...