ANGI | l’innovazione applicata alla ricerca per la risoluzione dei problemi Racconto di

(Di giovedì 16 aprile 2020) Fabio Moioli, Consulting & Services Director in Microsoft, associato al McKinsey & Co, Account e Delivery manager in Ericsson, nonché membro del comitato scientifico– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, lancia un appello a tutti i giovani innovatori,tori, aziende e piccole start-up che in questo momento si stanno impegnando in soluzioni innovative nella, nella medicina e nella riorganizzazione del lavoro, utili a fronteggiare il periodo di emergenza sanitaria. Secondo Fabio è importante applicare in questal’innovazione a tutti i livelli, nell’economia, nella società, è proprio quella di cui abbiamo bisogno ora per superare questo momento difficile. Secondo l’esperto inoltre ci saranno molte opportunità per i giovani, specialmente per i giovani innovatori perché molti processi ...