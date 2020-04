Ambiente, Blackrock consulente della Commissione Ue sugli investimenti sostenibili. Ma è socio dei maggiori inquinatori del mondo (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel bel mezzo della più grave crisi sanitaria ed economica della storia la Commissione Ue si ricorda che c’è un pianeta da salvare. Ma, forse per la giustificata fretta, assegna il compito a Blackrock, il gruppo statunitense dell’asset management, che ha partecipazioni significative in tutti i maggiori inquinatori del mondo e quasi sempre vota contro le risoluzioni a favore dell’Ambiente. La “roccia nera” dovrà vigilare sulla corretta integrazione di criteri di sostenibilità ambientale nelle strategie del sistema bancario europeo. Per farlo riceverà un assegno da 280mila euro, spiccioli, ma il valore di questi incarichi trascende ampiamente i risvolti economici. Il gruppo gestisce 7mila miliardi di dollari e ha partecipazioni nel settore dei combustibili fossili per quasi 90 miliardi di dollari. Praticamente non esiste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 aprile 2020) Nel bel mezzopiù grave crisi sanitaria ed economicastoria laUe si ricorda che c’è un pianeta da salvare. Ma, forse per la giustificata fretta, assegna il compito a, il gruppo statunitense dell’asset management, che ha partecipazioni significative in tutti i maggiori inquinatori del mondo e quasi sempre vota contro le risoluzioni a favore dell’. La “roccia nera” dovrà vigilare sulla corretta integrazione di criteri dità ambientale nelle strategie del sistema bancario europeo. Per farlo riceverà un assegno da 280mila euro, spiccioli, ma il valore di questi incarichi trascende ampiamente i risvolti economici. Il gruppo gestisce 7mila miliardi di dollari e ha partecipazioni nel settore dei combustibili fossili per quasi 90 miliardi di dollari. Praticamente non esiste ...

L’ecosostenibilità è il nuovo standard dei mercati finanziari: società italiane quotate su cui puntare

Non un paradosso e, da notare, il rispetto dell’ambiente non va inteso solo come azienda che crea prodotti a impronta ... di asset dove la sostenibilità non fa ancora parte della cultura d’impresa.

