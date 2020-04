Addio a Luis Sepúlveda | la recita a Pietrasanta | la nonna livornese e gli amici lucchesi

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di giovedì 16 aprile 2020). Si tende a pensare che il martedì sia un giorno anonimo. Non inizia né termina la settimana. Non sta neppure in mezzo come il giovedì. Invece il 9 giugno 1998 è un martedì. Nella fila 7 o forse 8 del teatro Comunale disiede un uomo. Alladi fine anno della scuola elementare del Pollino spicca per il profilo d’indio. Lo ha preso dal nonno, alla fine del mondo. In Cile. Nessuna traccia (evidente) dei capelli «quasi biondi» della. Il profilo impenetrabile è il primo ricordo che ho diSepulveda. Il secondo è una smorfia. Stupore: un bambino grammofono che canta “Fratelli d’Italia” senza sbagliare una parola. Il terzo è uno scatto: lo scrittore che solleva una “gabbianella” di 7 anni anni. Costumino di raso, ali posticce. ...