Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 09 | 10

(Di mercoledì 15 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Fondo Monetario Internazionale Italia pagare il prezzo più alto per la pandemia PIL nel 2029 1 % il coronavirus schiaccerà le economie mondiali per vedere il Fondo Monetario Internazionale che per l’Italia vede quest’anno un vaso nel deficit di bilancio all 8,3% e del debito pubblico al 155,5% del prodotto interno lordo Italia viva premono su con te si ai fondi europei sono senza condizioni per una settimana il Consiglio Europeo il fondo salva-stati divide al loro interno maggioranza e opposizione tipi di premi su con te perché cambi idea resta il no del MoVimento 5 Stelle ed oggi attivi prestiti imprese lunedì le erogazioni in Italia già messo in campo misure per 750 miliardidall’Unione Europea Ci aspettiamo iniziative comune per 1500 ...