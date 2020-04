“Scandalo, Conte va a passeggio con la fidanzata senza mascherina”: ma è una bufala (Di mercoledì 15 aprile 2020) Come veri virus, le fake news trovano sempre maggiore diffusione sul web. Un male davvero difficile da debellare. Appena una bufala viene smascherata, ecco che qualche benpensante inizia a farne circolare un’altra. E così diventa sempre più difficile riconoscere le notizie vere da quelle false. È il caso di una foto che sta circolando parecchio nelle ultime ore e che immortala il premier Giuseppe Conte a passeggio con la fidanzata e senza mascherina. Ed ecco pronta la levata di scudi, i post indignati degli italiani che propongono l’accostamento alla foto di Salvini che faceva la spesa con la compagna Francesca Verdini. Peccato che quella di Conte sia una notizia falsa. La foto in questione – un’esclusiva del settimanale “Chi” – risale a novembre 2019. Si tratta di una foto vera ma che risale al periodo pre pandemia, in cui ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Come veri virus, le fake news trovano sempre maggiore diffusione sul web. Un male davvero difficile da debellare. Appena unaviene smascherata, ecco che qualche benpensante inizia a farne circolare un’altra. E così diventa sempre più difficile riconoscere le notizie vere da quelle false. È il caso di una foto che sta circolando parecchio nelle ultime ore e che immortala il premier Giuseppecon lamascherina. Ed ecco pronta la levata di scudi, i post indignati degli italiani che propongono l’accostamento alla foto di Salvini che faceva la spesa con la compagna Francesca Verdini. Peccato che quella disia una notizia falsa. La foto in questione – un’esclusiva del settimanale “Chi” – risale a novembre 2019. Si tratta di una foto vera ma che risale al periodo pre pandemia, in cui ...

giornalettismo : Gli 'indinniati speciali' gridano allo scandalo: 'Tutti contro #Salvini, e allora #Conte?'. Peccato che l'immagine… - sani_rossana : RT @erretti42: che vergognosamente e in modo criminale fanno da grancassa e lo scandalo è Conte che denuncia questo tentativo? Solo una ver… - MariangelaErcu3 : RT @DavideFalchieri: Ma scherziamo? Un giornalista non è più libero di svolgere il proprio lavoro? Ma dello scandalo CSM si sa più nulla?… - Eddy48337333 : @sabrimaggioni #Borelli non ha detto che il signor Conte il 23 febbraio ha acquistato a Scorze e Bergamo circa 1000… - nicsutweet : @AnnalisaChirico Il vero scandalo di un Paese allo sbando è Conte che cresce nei sondaggi -

