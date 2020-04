Samsung Galaxy Tab S6 Lite ufficiale, 4 GB di RAM e supporto alla S-Pen per il nuovo tablet (Di mercoledì 15 aprile 2020) Samsung ha annunciato il suo nuovo tablet da 10,4 pollici Galaxy Tab S6 Lite, una soluzione di fascia media che però integra una piattaforma hardware abbastanza potente, un ampio display ad alta risoluzione e soprattutto offre supporto alla S-Pen, portando così la produttività anche nella fascia media. Dotato di un design classico ma curato e ben riuscito, il Tab S6 Lite misura 244,5 x 154,3 x 7,0 mm e pesa 467 grammi, risultando quindi compatto e leggero, facile da utilizzare anche con una sola mano, grazie alle cornici non troppo strette, che da un lato lasciano spazio ai contenuti e dall’altro offrono una presa comoda. Come detto il display, un normale LCD TFT, ha una diagonale di 10,4 pollici, con risoluzione WUXGA+ pari a 2400 x 1200 pixel. Cuore del tablet è poi un processore Samsung Exynos octa-core, di cui il produttore sudcoreano non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano LineageOS 17.1 aggiunge il supporto per Samsung Galaxy S9 - Note 9 e altri

Il display di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è affetto da un bug singolare

Ad esso si affiancano 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria di archiviazione, a seconda dell’allestimento, ulteriormente espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ospita anche ...

Samsung ha introdotto ufficialmente Galaxy Tab S6 Lite: il tablet era stato uno dei protagonisti delle ultime settimane grazie alle numerose indiscrezioni che hanno permesso di conoscere in anticipo ...

