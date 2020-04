RaiPlay, e se fosse quella di mamma Rai la migliore piattaforma streaming del momento? (Di mercoledì 15 aprile 2020) Adesso che pure i film di Fuori Orario, la trasmissione per cinefili (e nottambuli) ideata da Enrico Ghezzi, sono disponibili su RaiPlay, viene da pensare che al momento la migliore piattaforma streaming sulla piazza sia proprio quella di mamma Rai. La quale ha reagito all’emergenza Coronavirus in primo luogo consentendo l'accesso, che resta gratuito, anche senza registrazione al servizio. E soprattutto arricchendo un palinsesto che detiene un catalogo di profondità straordinario, 65 anni di contenuti originali che, nella loro interezza, raccontano la storia della televisione italiana e anche un pezzo di storia dell’identità nazionale. Quando si guarda un vecchio sceneggiato Rai, non se ne apprezzano soltanto la qualità di scrittura, messinscena, recitazione. Per i più adulti scattano meccanismi di immedesimazione nostalgica e tuffi nella ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 aprile 2020) Adesso che pure i film di Fuori Orario, la trasmissione per cinefili (e nottambuli) ideata da Enrico Ghezzi, sono disponibili su, viene da pensare che allasulla piazza sia propriodiRai. La quale ha reagito all’emergenza Coronavirus in primo luogo consentendo l'accesso, che resta gratuito, anche senza registrazione al servizio. E soprattutto arricchendo un palinsesto che detiene un catalogo di profondità straordinario, 65 anni di contenuti originali che, nella loro interezza, raccontano la storia della televisione italiana e anche un pezzo di storia dell’identità nazionale. Quando si guarda un vecchio sceneggiato Rai, non se ne apprezzano soltanto la qualità di scrittura, messinscena, recitazione. Per i più adulti scattano meccanismi di immedesimazione nostalgica e tuffi nella ...

Adesso che pure i film di Fuori Orario, la trasmissione per cinefili (e nottambuli) ideata da Enrico Ghezzi, sono disponibili su RaiPlay, viene da pensare che al momento la migliore piattaforma ...

Dayane Mello: "E' stata un'avventura senza fine, come se fosse un capitolo della vita che inizia e non finisce ... Si può rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul ...

