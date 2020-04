"Per loro era solo un'influenza". Poi l'ecatombe di anziani in Emilia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Giuseppe De Lorenzo Giovanna Pavesi L'Emilia piena di casi "Trivulzio". Poche mascherine. Ospiti Covid tra gli anziani. Pochi tamponi. E quella struttura dove il 70% degli ospiti ha contratto il virus Li abbiamo contati come numeri, almeno nelle prime settimane. Migliaia di vite perdute nella confusione e nell'avvilimento di una malattia del tutto nuova. E invece gli anziani uccisi dal virus erano (e restano) persone. Con un nome, una storia personale, dei ricordi. "L'anziano non è un oggetto, alla fine male sopportato, ma un soggetto indispensabile", ha detto nei giorni scorsi l'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, provando a restituire loro quella dignità dimenticata tra centinaia di cartelle sanitarie, test mai effettuati e qualche errore di valutazione. Già, perché mentre le telecamere dell’attenzione mediatica ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - tutte le notizie della notte – Trump ferma i fondi per l’Oms : «I loro fallimenti sono costati vite umane». Negli Usa giorno nero : oltre 2 mila morti in 24 ore

Da domani inizia il pagamento del bonus di 600 euro per oltre 1 - 8 milioni di lavoratori. Catalfo : “Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l’indennizzo”

Paola Barale - il suo grande gesto scalda il cuore dei fan. Lo ha fatto per loro (Di mercoledì 15 aprile 2020) Giuseppe De Lorenzo Giovanna Pavesi L'piena di casi "Trivulzio". Poche mascherine. Ospiti Covid tra gli. Pochi tamponi. E quella struttura dove il 70% degli ospiti ha contratto il virus Li abbiamo contati come numeri, almeno nelle prime settimane. Migliaia di vite perdute nella confusione e nell'avvilimento di una malattia del tutto nuova. E invece gliuccisi dal virus erano (e restano) persone. Con un nome, una storia personale, dei ricordi. "L'anziano non è un oggetto, alla fine male sopportato, ma un soggetto indispensabile", ha detto nei giorni scorsi l'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, provando a restituirequella dignità dimenticata tra centinaia di cartelle sanitarie, test mai effettuati e qualche errore di valutazione. Già, perché mentre le telecamere dell’attenzione mediatica ...

reportrai3 : Secondo i dati di Arpa, in Lombardia, l’85% dell’ammoniaca deriva dai liquami prodotti dagli allevamenti e, dalle l… - corsi_gabriele : Cara @SkyTG24 mi spieghi il senso di inquadrare in primo piano, senza oscurarli, i volti di coloro che oggi hanno a… - matteosalvinimi : Contenti loro... Se tasse sulla casa, patrimoniale e porti aperti sono le ricette di chi è al governo per far front… - Bobbio65M : RT @RadioSavana: Tutti chiusi in casa, in strada non ci sono Fascisti ma #risorseINPS clandestini spacciatori e #risorseINPS rom che occupa… - elisabettap38 : RT @luisellacost: Caro (si fa per dire) @alesallusti, questo è quello che ha scritto al @Corriere un sanitario lombardo. Il miglior grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Per loro "Per loro era solo un'influenza". Poi l'ecatombe di anziani in Emilia il Giornale I migliori film sulle auto: quando sgomma la pellicola

Tuttavia, dal momento che questi sforzi portarono all’Oscar per il miglior montaggio, si può dire che ne siano valsi la pena ... una rossa e una blu; grazie alle loro doti di agilità, leggerezza e ...

Rivoluzionari, eccentrici ed eroi «sconosciuti» del jazz

Alcuni consigli per passare le ore in compagnia di ascolti jazz cogliendo l’occasione per scoprire ... Nella storia del jazz non sono pochi i rivoluzionari; musicisti che con il loro impeto hanno ...

Tuttavia, dal momento che questi sforzi portarono all’Oscar per il miglior montaggio, si può dire che ne siano valsi la pena ... una rossa e una blu; grazie alle loro doti di agilità, leggerezza e ...Alcuni consigli per passare le ore in compagnia di ascolti jazz cogliendo l’occasione per scoprire ... Nella storia del jazz non sono pochi i rivoluzionari; musicisti che con il loro impeto hanno ...