Paola Barale a ruota libera contro i suoi ex Gianni Sperti e Raz Degan: ecco cosa ha dichiarato! (Di mercoledì 15 aprile 2020) La vita sentimentale della conduttrice Paola Barale è nota a tutti per le relazioni avute con due personaggi molto noti, ovvero l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti e il modello e vincitore dell’Isola dei Famosi nell’edizione del 2017 Raz Degan. Intervistata dal settimanale F ha parlato a ruota libera dapprima della sua storia con Gianni iniziata in televisione quando entrambi erano nel cast di Buona Domenica lei in veste di conduttrice e lui in quella di ballerino; i due poi si sono innamorati e sono giunti all’altare nel 1998 anche se il loro matrimonio, però, è durato davvero poco: Io e Gianni ballavamo insieme a Buona Domenica e, ballando ballando, siamo arrivati all’altare. Avevo 21 anni ed ero molto innamorata. È durata 4 anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ... Leggi su isaechia Paola Barale - il suo grande gesto scalda il cuore dei fan. Lo ha fatto per loro

