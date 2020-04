Lombardia | Riaprire il 4 maggio E' duro scontro con il Governo

Internazionale : Il G20 congela il debito dei paesi più poveri, bilancio tragico negli Stati Uniti, la Lombardia vuole riaprire il 4… - TgrRai : Ranieri Guerra (OMS) : 'La valutazione del rischio è essenziale per capire cosa riaprire. Come si può mitigare il r… - HuffPostItalia : La Lombardia vuole riaprire le attività dal 4 maggio - vilmaparenti : RT @francofontana43: Fontana, dentro fino al collo nella scellerata decisione di trasferire i pazienti infetti nelle strutture per anziani,… - TozziDebora : RT @janavel7: Non contenti di aver conquistato il record mondiale di morti per Coronavirus, ora Fontana (e Salvini) vogliono riaprire tutto… -

