Gino Sorbillo | “Ci hanno negato le consegne a domicilio Dovrò chiudere quattro locali”

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’intervista diai microfoni dell’Ansa: “La crisi è durissima. Speriamo di riaprire”. ROMA – “Dovròalmeno 4 locali visto che cile“. L’allarme è stato lanciato dain un’intervista ai microfoni dell’Ansa. “La crisi è durissima – ha aggiunto il pizzaiolo – anche io quando si riparte dovrò fare delle scelte e una delle pizzerie che non riapriranno sarà quella del locale di Napoli“.a De Luca: “Autorizza le” In questa intervistaha voluto lanciare un appello alla Regione Campania per cercare di autorizzare le: “Parliamo di cibo appena cotto e consegnato in tutta sicurezza. Abbiamo ideato un confezionamento con ...