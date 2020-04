Fiorentina | Commisso | «Chiesa via? Se arriva offerta giusta | sarà accontentato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Rocco, patron della, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul mercato viola in uscita Nel corso dell’intervista a Telelombardia, Roccoha aperto alla possibilità di cedere Federicoin estate. Ecco le parole del presidente della. «Voglio che ladiventi come Milan, Inter e Juve, club in cui i giocatori vogliono restare: è il mio obiettivo. Castrovilli? Ha un contratto lungo, sicuramente resta.? L’ho tenuto la scorsa estate, possiamo pure accontentarlo sel’… Ma non se ne è discusso in questi mesi, la situazione di Firenze è cambiata agli occhi die di tutti: vogliamo fare una squadra forte». Leggi su Calcionews24.com