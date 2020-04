Coronavirus, nel Torinese arrivano i controlli di comunità contro i furbetti delle uscite ingiustificate. “Ma non chiamatele ronde” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non chiamatele ronde. A Grugliasco (Torino) si chiamano “controlli di comunità”, gruppi di cittadini volontari che girano per il paese a caccia di chi esce di casa senza ragioni plausibili, in barba alle norme di contenimento del Coronavirus. “Penso proprio che i cittadini capiranno e si uniranno ai nostri ringraziamenti. È importante stare ancora a casa e uscire solo per bisogni reali”, hanno detto il sindaco Roberto Montà e l’assessore alla Protezione civile Raffaele Bianco. In questo comune, però, a fare più morti è stato il Coronavirus entrato in una residenza sanitaria per anziani “San Giuseppe”, dove 33 degli 87 ospiti. Prima di Pasqua l’amministrazione comunale ha istituito “una vera e propria task force” (così si legge nel comunicato) costituita da ben 101 volontari, di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - nella fase 2 potrebbero riaprire prima le aree con meno fabbriche

Coronavirus - nel carcere di Firenze la grigliata di Pasquetta degli agenti penitenziari. Il direttore apre un'inchiesta interna

