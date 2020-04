Coronavirus | loghi squadre di calcio e prezzi gonfiati fino al 400% | 130mila mascherine

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Oltrenon conformi sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Roma al Prenestino, in un magazzino di una società riconducibile a un cittadino cinese, sorpreso mentre stava riproducendo le etichette con il marchio CE utilizzando un computer e una stampante professionale., gel e guanti aaumentati anche delAltri 10 mila prodotti – tra gel igienizzanti e guanti di protezione non sicuri – sono stati trovati all’interno di locali e magazzini di 16 esercizi commerciali nei quartieri Tuscolano, Bufalotta, Torre Angela e Prenestino: alcuni riportavano illecitamente il marchio CE, pur non essendo in linea con i previsti standard di sicurezza; altri erano sprovvisti delle certificazioni rilasciate dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Inail a garanzia della loro sicurezza ed efficacia. Nel corso ...

In aggiunta a ciò, queste mascherine di stoffa con il logo delle squadre della massima serie non avevano ... contrastare lo sciacallaggio in tempo di emergenza sanitaria per il coronavirus.Sono 155 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati all’Istituto nazionale per le malattie infettive ... riproducevano illecitamente i colori e i loghi delle più note squadre di calcio di serie A.