Cilento | in fiamme la macchia mediterranea | s’indaga sull’origine del rogo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecorice (Sa) – Un vasto incendio, di probabile origine dolosa, ha interessato ieri sera un bosco in località Giungatelle, nel comune di Montecorice. Il, le cui cause restano ancora da chiarire e sulle quali indagano le Autorità, ha distrutto alcuni ettari die sterpaglia, oltre a lambire alcune abitazioni. Sono stati i residenti della località cilentana infatti, ad allertare i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Vallo della Lucania hanno avuto non poche difficoltà stanotte a raggiungere l’area interessata dall’incendio e a domare lealimentate dal vento forte e in piena notte. Ci sono volute diverse ore di lavoro da parte dei caschi rossi infatti, per spegnere ile mettere in sicurezza l’area. L'articolo, inla...