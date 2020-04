Cellino: “Il Brescia non scenderà in campo, se serve torniamo in serie B” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi umilia giocare in serie B ma farlo sulle tombe dei nostri cari”. Massimo Cellino, presidente del Brescia, torna a parlare della possibile ripresa dei campionati ai microfoni dell’Unione Sarda e di Radio24. Il patron delle rondinelle non ha alcuna intenzione di far scendere i suoi in campo in caso di ripresa delle operazioni e si dice disposto ad accettare la retrocessione senza intentare cause: “Il Brescia è ultimo in classifica meritatamente, ho fatto degli errori immensi che non sono da Cellino e li ho fatti con un giocatore e un allenatore. Chi sbaglia, paga. Se dovessi retrocedere lo fare a testa alta perché non tutti hanno il bilancio come il mio e si nascondono dietro al coronavirus”, dice all’Unione Sarda. Al quotidiano isolano però il massimo dirigente avanza anche un’altra ... Leggi su anteprima24 Diaconale risponde a Cellino : “Il bue dà del cornuto all’asino” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi umilia giocare inB ma farlo sulle tombe dei nostri cari”. Massimo, presidente del, torna a parlare della possibile ripresa dei campionati ai microfoni dell’Unione Sarda e di Radio24. Il patron delle rondinelle non ha alcuna intenzione di far scendere i suoi inin caso di ripresa delle operazioni e si dice disposto ad accettare la retrocessione senza intentare cause: “Ilè ultimo in classifica meritatamente, ho fatto degli errori immensi che non sono dae li ho fatti con un giocatore e un allenatore. Chi sbaglia, paga. Se dovessi retrocedere lo fare a testa alta perché non tutti hanno il bilancio come il mio e si nascondono dietro al coronavirus”, dice all’Unione Sarda. Al quotidiano isolano però il massimo dirigente avanza anche un’altra ...

pisto_gol : In serieA non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In serieB è anche… - Sport_Mediaset : #Cellino: 'Ribadisco, Serie A per me chiusa, non schiererò il mio #Brescia'. Il presidente del club lombardo: '… - piricoddi : RT @tutticonvocati: ???#Cellino: 'La #FIFA dice finiamola qui, il #CONI anche, la nostra Federazione ricorda il Governo che forma un sacco d… - LucaCiacio : @ilmessaggeroit Cellino lo dice anche per fare mantenere il Brescia in Serie A... - emilianopicco : RT @tutticonvocati: #Cellino: 'Se serve che il #Brescia retroceda per salvare il calcio, io retrocedo e ci vado a testa alta in #SerieB.' -

