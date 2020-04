emergency_ong : Nel nostro team al lavoro nel nuovo ospedale #Covid19 di #Bergamo ci sono anche loro: Daniela ed Elena. Qualche gio… - Dome689 : Bergamo in un giorno 46 casi In Lombardia calano i ricoverati - Francesco_Riz : RT @EasyInve: Il conto alla rovescia è iniziato. Manca una settimana, soli sette giorni, al via dei test sierologici. Invocati da tutte le… - Sulisenator : RT @EasyInve: Il conto alla rovescia è iniziato. Manca una settimana, soli sette giorni, al via dei test sierologici. Invocati da tutte le… - ercazzaronero : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: È arrivato al Covid Center del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma il primo paziente trasfer… -

Bergamo giorno Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bergamo giorno