Antonella Elia, messaggio doloroso: “Dieci anni che te ne sei andato”. (Di mercoledì 15 aprile 2020) Antonella Elia, messaggio doloroso per Raimondo Vianello: “E’ come fossi ancora accanto a me” Esattamente oggi, giorno 15 aprile, ma di ben dieci anni fa, ci lasciava un pilastro della televisione italiana: Raimondo Vianello. A dieci anni dalla sua scomparsa, è inevitabile che comincino ad arrivare copiosi, dal mondo dello spettacolo, i messaggi commossi e nostalgici. Una delle prime a rendere omaggio alla ricorrenza è stata Antonella Elia, che attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto indirizzare un pensiero personale al grande attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano: Raimondo, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te, scrive. E sì, perché la Elia ha affiancato Vianello per ben due anni, dal 1993 al 1995 nella conduzione di Pressing, prima ancora di collaborare con Fiorello e con Alberto Castagna. ... Leggi su lanostratv Antonella Elia ricorda Raimondo Vianello/ "10 anni che non ci sei - ma sempre con me"

Antonella Elia in quarantena con Pietro : pronti per il matrimonio dopo il miele? La risposta da Chi

