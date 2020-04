Alessia Marcuzzi attaccata sui social a Pasqua, interviene Selvaggia Lucarelli: “Non approvo, ma…” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alessia Marcuzzi ha dovuto fare i conti con moltissime critiche a Pasqua, i fan l’hanno attaccata duramente, anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua Ad attirare non poco l’attenzione del gossip negli ultimi giorni Alessia Marcuzzi, la nota ed amata conduttrice si è ritrovata al centro di moltissime critiche e polemiche sul web. La Marcuzzi a Pasqua ha mostrato ai suoi tantissimi fan su Instagram la foto della sua tavola apparecchiata per il pranzo di Pasqua, i coperti invece di essere quattro erano sette. Inutile dire che i fan hanno subito notato il dettaglio e l’hanno riempita di domande e polemiche. Alessia Marcuzzi ha risposto alle critiche dei fan con queste parole: “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. ... Leggi su nonsolo.tv Alessia Marcuzzi quarantena ‘rovente’ - penombra straordinaria : il tanga è un cordino sottilissimo

Alessia Marcuzzi - fan in rivolta : “Vergognati - dov’è la quarantena?”

Coronavirus - polemica per Alessia Marcuzzi : ecco cosa è successo (Di mercoledì 15 aprile 2020)ha dovuto fare i conti con moltissime critiche a, i fan l’hannoduramente, ancheha detto la sua Ad attirare non poco l’attenzione del gossip negli ultimi giorni, la nota ed amata conduttrice si è ritrovata al centro di moltissime critiche e polemiche sul web. Laha mostrato ai suoi tantissimi fan su Instagram la foto della sua tavola apparecchiata per il pranzo di, i coperti invece di essere quattro erano sette. Inutile dire che i fan hanno subito notato il dettaglio e l’hanno riempita di domande e polemiche.ha risposto alle critiche dei fan con queste parole: “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. ...

Lidia_Testa_ : RT @c_22b: Mi sembra un buon momento per riportare alla luce il momento in cui #gaiagozzi ha mandato tutte le nostre parrucche nello spazio… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi fa arrabbiare i fan con questa foto della tavola di Pasqua: «Ma la quarantena dove sta?» - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, su Instagram la foto della tavola di Pasqua. Ira fan: «E la quarantena?» - infoitcultura : Alessia Marcuzzi nella bufera sui social. Interviene Selvaggia Lucarelli: 'Non approvo' - infoitcultura : Alessia Marcuzzi e la Pasqua con i genitori, i fan: “E la quarantena?” -