Volley, Coppe europee 2020 sospese: possibili recuperi in autunno o cancellazione? Scenari e ipotesi (Di martedì 14 aprile 2020) La CEV ha sospeso le Coppe europee di Volley fino a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Le varie competizioni dovevano vivere la loro fase conclusiva proprio in queste settimane ma purtroppo il momento difficile che ha scosso il mondo ha impedito la disputa dei vari incontri. L’ipotesi che sembra più concreta è quella di un possibile recupero in autunno e si è già parlato della possibilità di disputare le Finali di Champions League tra novembre e dicembre, sempre nella sede di Berlino come era originariamente previsto all’inizio della stagione. Si tratta comunque di una soluzione di ripiego e non facilmente attuabile visto che si andrebbe a sovrapporre alla nuova stagione, generando un problema concreto nei calendari che si preannunciano già estremamente compressi a causa delle Olimpiadi. Lo ... Leggi su oasport Volley - Coppe Europee sospese e rinviate in autunno? Quali squadre italiane in Europa nella prossima stagione?

