Trapani Calcio ha donato 3.000 mascherine (Di martedì 14 aprile 2020) Vicini al territorio in un momento difficile per tutti. Il Trapani Calcio ha donato 3.000 mascherine protettive alla Prefettura di Trapani, all'Ordine dei Medici e alla Protezione Civile del Comune di Erice. La consegna delle mascherine è avvenuta oggi presso la sede amministrativa del Trapani Calcio (Stadio Provinciale), alla presenza del direttore generale Giuseppe Mangiarano, del medico sociale Ettore Tocco, del segretario sportivo della Prima Squadra Carlo Pace e dei fisioterapisti Claudio Fici e Mirko Genzardi. A prendere in consegna le mascherine donate dal Trapani sono stati Girolamo Todaro per la Prefettura di Trapani, Giuseppe Tilotta, responsabile della Protezione Civile Comunale di Erice e Francesca Recupero per l'Ordine dei Medici di Trapani. "Abbiamo voluto dare il nostro contributo al territorio per affrontare una ...

Lo dice il Trapani Calcio, società che milita nel campionato di serie B e che ha donato tremila mascherine protettive alla prefettura, all'Ordine dei medici e alla Protezione civile del Comune di ...

