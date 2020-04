Superbike | posticipati i GP di Aragon e Misano Annullata la gara di Imola

Leggi su newsmondo

(Di martedì 14 aprile 2020) Emergenza coronavirus,i GP diladi. Il comunicato ufficiale., il calendario cambia ancora a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. I GP disono stati, mentre quelloin programma per il fine settimana 8-10 maggio è stato cancellato in via definitiva. Di seguito il tweet condiviso sul profilo ufficiale della. 2020 calendar UPDATE:andrescheduled,cancelledThe ongoing COVID-19 pandemic has forced further changes to the 2020 Worldcalendar #WorldSBK https://t.co/EEomefIo6r pic.twitter.com/B2J56fp4TH— WorldSBK (@WorldSBK) April 14, 2020i GP diNel comunicato ufficiale diramato sui canali social, si annuncia che i GP disono statia ...