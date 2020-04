Sicit | ricavi in aumento nel primo trimestre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) –chiude il2020 (1 gennaio – 31 marzo) conche confrontati con l’analogo periodo dell’esercizio 2019, registrano un incremento complessivo di oltre Euro 4 milioni (+25,6%). Tale risultato di crescita – spiega la società in una nota – ha riguardato tutti i principali ambiti di attività aziendale: dai biostimolanti perl’agricoltura (+29,9%), ai ritardanti per l’industria del gesso (+19,6%), fino al grasso animale per la produzione di biocombustibili (+27,3%). In significativa crescita sono tutti i principali business aziendali: biostimolanti a Euro 12,1 milioni (Euro 9,3 milioni nel Q1 2019, +29,9%); ritardanti a Euro 4,3 milioni (Euro 3,6 milioni nel Q1 2019, +19,6%); grasso animale a Euro 2,1 milioni (Euro 1,7 milioni nel Q12019, +27,3%). Crescono significativamente tutte le ...