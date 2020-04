Quando si potrà tornare a vedere un concerto live? C’è chi dice luglio e chi autunno 2021

marcocappato : Quando si potrà uscire, dovranno poter uscire anche gli anziani. Dare priorità a chi lavora ha senso. Discriminare… - BeaLorenzin : Serve piano articolato che tenga conto di differenze epidemiologiche tra regioni, senza cancellare regole omogenee:… - Radio1Sport : #COVID19 ?? @FrancescoGhire2, presidente @LegaProOfficial, a #ZonaCesarini: “Fin quando non avremo sconfitto il viru… - grass_piazz : In tantissimi avete visto o rivisto SALVO su @RaiPlay! ?? @SerraioccoSara: “È il mio primo film! Il mio primo amore… - CasaLettori : RT @Etaveg16: Custode di incredibili tesori etruschi. Museo Archeologico di Chiusi, in provincia di Siena. Da visitare anche la piccola ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando potrà Il coronavirus può rimanere fino a 39 giorni nella saliva dei guariti Corriere della Sera