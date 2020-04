Paolo Bonolis | «Sanremo? Ha bisogno di essere modernizzato»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 aprile 2020) Paolo Bonolis lo ha detto senza mezzi termine. «Se rifarei Sanremo? Se devo fare una cosa, la voglio fare come potrebbe essere realizzata secondo le mie intenzioni e credo che Sanremo abbia la necessità di una nuova sede per potersi contemporaneizzare al meglio», ha detto il volto Mediaset, che, nella mattina di Pasquetta, è stato ospite di Rtl 102.5. «Credo che il teatro Ariston», ha poi spiegato a quanti gli chiedessero quale, tra i programmi già fatti, amerebbe rifare, «Storica e meravigliosa sede, abbia esaurito le sue possibilità dal punto di vista tecnologico. Servirebbe uno spazio più ampio per renderlo più vicino a uno European Contest, a una cosa del genere, a una produzione più importante», ha detto Bonolis, in collegamento con W l’Italia.