Orari supermercati dal 14 aprile 2020: cosa cambia per gli assembramenti (Di martedì 14 aprile 2020) Orari supermercati dal 14 aprile 2020: cosa cambia per gli assembramenti Nuovi Orari per i supermercati a partire da oggi, martedì 14 aprile 2020, ma non ovunque. Le modifiche sono state pensate per evitare assembramenti e lunghe code. Le tempistiche ristrette di apertura (8.30-19) hanno infatti creato diverse file fuori dai supermercati nelle grandi e nelle piccole città negli ultimi giorni, con la diretta conseguenza che chi si metteva in fila alle 18 rischiava proprio di non entrare. A partire dal giorno dopo Pasquetta, cioè oggi martedì 14 aprile 2020, alcune catene di supermercati apriranno prima e chiuderanno più tardi, per permettere a tutti i loro clienti di fare la spesa durante la giornata ed evitare le lunghe code e quindi i relativi assembramenti. Quando si potrà viaggiare in Italia e all’estero con treni e aereiSegui ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - da oggi arrivano i nuovi orari per i supermercati

Supermercati - cambiano gli orari dal 14 aprile : chiusure posticipate per evitare le file

Fase 2 : supermercati con orari più flessibili anti-assembramenti - cosa cambia (Di martedì 14 aprile 2020)dal 14per gliNuoviper ia partire da oggi, martedì 14, ma non ovunque. Le modifiche sono state pensate per evitaree lunghe code. Le tempistiche ristrette di apertura (8.30-19) hanno infatti creato diverse file fuori dainelle grandi e nelle piccole città negli ultimi giorni, con la diretta conseguenza che chi si metteva in fila alle 18 rischiava proprio di non entrare. A partire dal giorno dopo Pasquetta, cioè oggi martedì 14, alcune catene diapriranno prima e chiuderanno più tardi, per permettere a tutti i loro clienti di fare la spesa durante la giornata ed evitare le lunghe code e quindi i relativi. Quando si potrà viaggiare in Italia e all’estero con treni e aereiSegui ...

zazoomblog : Orari supermercati dal 14 aprile 2020: cosa cambia per gli assembramenti - #Orari #supermercati #aprile #2020: - infoiteconomia : Supermercati, cambiano gli orari dal 14 aprile: chiusure posticipate per evitare le file - CheCucino_it : New post: Coronavirus 14 aprile, ecco i nuovi orari dei supermercati ed altre novità - qui_finanza : Supermercati, dal 14 aprile nuovi orari di apertura. Ma cambiano per Regione Più facile fare la spesa da oggi. Ma c… - Investireoggi : Supermercati, nuovi orari anti-assembramenti: cosa cambia da oggi -