Macarons | ecco la ricetta infallibile dei famosi pasticcini francesi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020) I, deliziosi, sono morbide ed eleganti meringhe dalla golosa farcitura: un vero piacere per il palato, realizzato con un composto a base di albumi, farina di mandorle e zucchero. Il segreto per ottenerli è fare in modo che non si riconosca il confine tra la farcitura e il guscio. Guarniti con la ganache che preferite, sia essa crema o panna, caramello salato o cioccolato, pistacchio o nocciole, si sciolgono in bocca, in un trionfo di golosità che manda in estasi. Seguite i nostri consigli passo a passo e non fallirete: realizzerete un dolce di altissima pasticceria a casa vostra, per viziarvi e viziare, una coccola, una consolazione in questo periodo così difficile come quello che stiamo vivendo.: ingredienti e preparazione. Per questa meravigliosa, dovrete procurarvi: zucchero semolato, 165 g zucchero a velo, 150 ...