La serie 8 di OnePlus e come cambia la filosofia di Pete Lau (Di martedì 14 aprile 2020) La notizia è nascosta nelle pieghe della presentazione: OnePlus ha investito 30 milioni di dollari nello sviliuppo della tecnologia 5G. È una novità per la casa cinese nota soprattutto per utilizzare i migliori componenti disponibili sul mercato e assemblare smartphone con alte prestazioni a prezzi accessibili. Un investimento importante che ha portato, come primo risultato, alla nascita della serie 8 (due modelli, il base e il Pro) entrambi 5G, segno che la strada intrapresa dala telefonia mobile è una sola e che su questa strada gli unici finora a restare indietro sono gli iPhone di Apple. Ma la scelta di investire in ricerca non è l'unica novità. Chi segue il marchio dalla sua nascita, nel 2013, ha visto cambiare la strategia da quella di un brand di nicchia dal marketing aggressivo alla tentazione di seguire il ... Leggi su agi Spunta lo sfondo stock della serie OnePlus 8 - col solito motto in bella mostra

La serie OnePlus 8 ora ha una data di presentazione - benché ufficiosa

Due conferme ufficiali per la serie OnePlus 8 : si parla di prezzi e di 5G (Di martedì 14 aprile 2020) La notizia è nascosta nelle pieghe della presentazione:ha investito 30 milioni di dollari nello sviliuppo della tecnologia 5G. È una novità per la casa cinese nota soprattutto per utilizzare i migliori componenti disponibili sul mercato e assemblare smartphone con alte prestazioni a prezzi accessibili. Un investimento importante che ha portato,primo risultato, alla nascita della8 (due modelli, il base e il Pro) entrambi 5G, segno che la strada intrapresa dala telefonia mobile è una sola e che su questa strada gli unici finora a restare indietro sono gli iPhone di Apple. Ma la scelta di investire in ricerca non è l'unica novità. Chi segue il marchio dalla sua nascita, nel 2013, ha vistore la strategia da quella di un brand di nicchia dal marketing aggressivo alla tentazione di seguire il ...

Agenzia_Italia : La serie 8 di #OnePlus e come cambia la filosofia di Pete Lau #OnePlus8Series #OnePlus8Pro - iGizmoIT : Se vi siete persi la diretta, niente paura: ecco tutto quello che oggi @oneplus ha presentato. Dai nuovi #OnePlus8… - MilanoFinanza : OnePlus punta alla fascia top con la serie 8 - francesco_frenk : Per la serie 'una vita in streaming', OnePlus sta presentando il nuovo OnePlus 8 Pro: quick recap #OnePlus8Series - iGizmoIT : Oggi dalle 17.00 seguite con noi la diretta di @oneplus che presenta la nuova Serie 8 #iGizmo #igizmoit… -