In Corea del Sud si vota anche durante la pandemia (Di martedì 14 aprile 2020) Il 15 aprile nel paese asiatico si svolgono le elezioni politiche, mentre sono ancora in vigore le misure di distanziamento sociale. Una prova importante per la giovane democrazia che è stata un modello nella gestione dell’epidemia. Leggi Leggi su internazionale La Corea del Nord lancia missili a corto raggio nel Mar del Giappone

Corea del Sud - 44 milioni alle urne nonostante il Coronavirus : rafforzate le misure sanitarie per le elezioni parlamentari

Il 15 aprile nel paese asiatico si svolgono le elezioni politiche, mentre sono ancora in vigore le misure di distanziamento sociale. Una prova importante per la giovane democrazia che è stata un modello nella gestione dell'epidemia.

