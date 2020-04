Il ministro Boccia non ha idee e attacca imprenditori e scienziati (Di martedì 14 aprile 2020) Sto pensando al ministro Boccia. Effettivamente se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, perché con la sua ilare ingenuità, rappresenta bene la cultura politica media del governo Conte 2. Infatti, in una intervista sul Corriere della Sera di ieri, ripresa anche dall’Huffington Post, ha lasciato cadere due perle sulle quali ci sarebbe da sorridere se non fosse tragica la circostanza nelle quali sono state pronunciate. Le certezze inconfutabili La prima è l’intimazione agli scienziati espressa con la burbanza di un comandante in capo, di fornire alla politica «certezze inconfutabili» su tutti i temi che riguardano gli interventi anticoronavirus. Ma queste certezze non esistono perché nessuna scienza è in grado di fornirle, come dovrebbe sapere chi, come il ministro, ha fatto studi superiori e fa il docente universitario. Come ... Leggi su linkiesta Coronavirus - il ministro Boccia : “Dagli scienziati pretendiamo chiarezza”

Coronavirus - ministro Boccia : “La comunità scientifica ci dia certezze inconfutabili - non 3-4 opzioni per tema. Altrimenti non è scienza”

Coronavirus - ministro Boccia : “Sbagliato riaprire - la scienza dia certezze inconfutabili” (Di martedì 14 aprile 2020) Sto pensando al. Effettivamente se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, perché con la sua ilare ingenuità, rappresenta bene la cultura politica media del governo Conte 2. Infatti, in una intervista sul Corriere della Sera di ieri, ripresa anche dall’Huffington Post, ha lasciato cadere due perle sulle quali ci sarebbe da sorridere se non fosse tragica la circostanza nelle quali sono state pronunciate. Le certezze inconfutabili La prima è l’intimazione agliespressa con la burbanza di un comandante in capo, di fornire alla politica «certezze inconfutabili» su tutti i temi che riguardano gli interventi anticoronavirus. Ma queste certezze non esistono perché nessuna scienza è in grado di fornirle, come dovrebbe sapere chi, come il, ha fatto studi superiori e fa il docente universitario. Come ...

ilpost : Il ministro Boccia vuole dalla scienza «certezze inconfutabili» - ferrazza : Il ministro Boccia dice: 'Non ci possono essere tre o quattro opzioni su ogni tema. La politica per decidere deve a… - fattoquotidiano : Coronavirus, ministro Boccia: “La comunità scientifica ci dia certezze inconfutabili, non 3-4 opzioni per tema. Alt… - sassuolino : Anziani hanno pagato con la vita la malasanità delle strutture e del Governo,il Ministro Speranza quello dei tiket… - andvaccaro : RT @DarioBressanini: Lo so che è sparare sulla croce rossa, ma le dichiarazioni del Ministro Boccia che chiede alla scienza 'certezze incon… -