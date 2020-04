Harry e Meghan vivranno a casa di Mel Gibson. Spunta la verità sulla crisi fra Kate e William (Di martedì 14 aprile 2020) Harry e Meghan Markle si trasferiscono nella villa di Mel Gibson a Malibù, mentre Spuntano nuove verità sulla crisi fra Kate Middleton e William. I duchi di Sussex e quelli di Cambridge sono sempre più lontani, divisi dall’Oceano, ma anche da stili di vita completamente differenti. Dopo la Megxit, la Markle sembra più decisa che mai a portare avanti il suo piano. L’ex star di Suits si è trasferita con il marito e il figlio Archie a Los Angeles e starebbe organizzando il trasloco in un posto speciale: la villa di Malibù che è stata per anni la residenza di Mel Gibson. La residenza si trova per la precisione a Serre Retreat, quartiere esclusivo abitato da attori e registi. Ha 8 camere da letto e ben 10 bagni, una Spa e una piscina immersa in un parco di ulivi. Il costo? 14 milioni di dollari, che i Sussex avrebbero pagato di ... Leggi su dilei Harry rinuncia alla caccia per amore di Meghan : «Per lui non è facile stare in California»

Harry e Meghan nuovo affronto alla Regina Elisabetta : i due sempre più lontani

