Gazzetta – La Figc studia la ripartenza: screening sui calciatori e niente più spogliatoi (Di martedì 14 aprile 2020) Ieri Giovanni Rezza, membro del Comitato tecnico scientifico del Governo, ha espresso un parere negativo alla riapertura del campionato. Ma la Figc, scrive la Gazzetta dello Sport, (che non ha gradito le esternazioni dello scienziato) va avanti per la sua strada. “Dalla Federcalcio filtra infatti un quadro diverso: la posizione di Rezza non sarebbe sposata da diversi membri del Comitato tecnico-scientifico, primo interlocutore del governo Conte“. Alcuni esperti, come Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, sono più possibilisti. A “Otto e mezzo”, su La7 ha dichiarato: «Se i giocatori vengono sottoposti a test continui sulle suscettibilità alla malattia e vengono tenuti i distanziamenti necessari, che è difficile, è un’ipotesi. Si sta cercando di valutare il rischio e quali siano gli strumenti per ... Leggi su ilnapolista Gazzetta : la Figc vuole fermare tutto - la Lega nicchia - Associalciatori pronta allo sciopero (Di martedì 14 aprile 2020) Ieri Giovanni Rezza, membro del Comitato tecnico scientifico del Governo, ha espresso un parere negativo alla riapertura del campionato. Ma la, scrive ladello Sport, (che non ha gradito le esternazioni dello scienziato) va avanti per la sua strada. “Dalla Federcalcio filtra infatti un quadro diverso: la posizione di Rezza non sarebbe sposata da diversi membri del Comitato tecnico-scientifico, primo interlocutore del governo Conte“. Alcuni esperti, come Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, sono più possibilisti. A “Otto e mezzo”, su La7 ha dichiarato: «Se i giocatori vengono sottoposti a test continui sulle suscettibilità alla malattia e vengono tenuti i distanziamenti necessari, che è difficile, è un’ipotesi. Si sta cercando di valutare il rischio e quali siano gli strumenti per ...

lupone47 : @Gazzetta_it @istsupsan @FIGC È una follia ripartire con il calcio!! Non ci sono garanzie di sicurezza per nessuno!… - napolista : Gazzetta – La Figc studia la ripartenza: screening sui calciatori e niente più spogliatoi Per la Federazione la pos… - sportli26181512 : Ripartire o no? È bufera. L’Iss frena, la Figc insiste: Ripartire o no? È bufera. L’Iss frena, la Figc insiste Rezz… - Gazzetta_it : Calcio,bufera sulla ripartenza. @istsupsan frena, @Figc insiste #coronavirus - GincosMm : -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Figc La proposta Figc: salvare il calcio con l’1% dei ricavi delle scommesse La Gazzetta dello Sport Coronavirus, bufera sulla ripresa della Serie A | Domani vertice con i medici

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dalla Federcalcio filtra infatti un quadro diverso e ... Le conclusioni della commissione medica Figc, che si riunirà domani, varranno solo per la fase ...

La Gazzetta dello Sport – Ripartenza: è scontro

ROMA – Non c’è pace e non c’è sintonia sulla ripresa del campionato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola “Ripartenza: è scontro”, mentre la FIGC spinge per tornare a giocare e salvare ...

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dalla Federcalcio filtra infatti un quadro diverso e ... Le conclusioni della commissione medica Figc, che si riunirà domani, varranno solo per la fase ...ROMA – Non c’è pace e non c’è sintonia sulla ripresa del campionato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola “Ripartenza: è scontro”, mentre la FIGC spinge per tornare a giocare e salvare ...