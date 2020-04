Edoardo Valli, ginecologo morto di Covid-19, scriveva su Fb: “Sto male, non mi fanno il tampone” (Di martedì 14 aprile 2020) Edoardo Valli, ginecologo romano morto di coronavirus, si sfogava così su Facebook: “Vedi fanno il tampone a Zingaretti, Porro, Sileri, io ho febbre da 3 gg, stasera 38,7 ma chiamato il numero regionale. Mi dicono che con questi sintomi non è necessario, stai a casa (grazie) e se peggioro chiamare il 118! Boh, spero che scenda”. Edoardo Valli, ginecoloco romano morto a 62 anni di Covid-19, è il 106esimo medico italiano ucciso dal coronavirus. Lo scorso 14 marzo su Facebook aveva scritto un post per chiedere un tampone, dato che aveva la febbre alta: “Ho la febbre da tre giorni, non mi fanno il tampone, ma sono un medico”. Da allora ha lottato per un mese, prima di perdere la vita lo scorso 9 aprile. “Vedi fanno il tampone a Zingaretti, Porro, Sileri, io ho febbre da 3 gg, stasera 38,7 ma chiamato il numero regionale. Mi dicono che ... Leggi su limemagazine.eu Edoardo Valli e Francesco Cortesi - altri due medici morti con Coronavirus

