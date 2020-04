Cristiano Malgioglio | confessione sulla quarantena | “Interminabile”

(Di martedì 14 aprile 2020), sfogo sui social: “Giornata lunghissima e interminabile” Quello dell’isolamento causato dall’emergenza coronavirus è un momento delicato per tutti. Ogni giorno leggiamo delle difficoltà che devono affrontare, in, tanto le persone comuni quanto i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo. Oggi tocca a, che pochi minuti fa, attraverso il proprio profilo Instagram, si è lasciato andare a uno sfogosolitudine forzata: E’ così ragazzi. Oggi sarà, come al solito, una giornata lunghissima e interminabile. Il cantante e autore allega al commento una sua foto che lo ritrae con la mano sul volto, chiaro segno di sconforto, equale si legge: Quando penso che devo stare a casa fino al 3 maggio, chiudo gli occhi e penso a te. A chi sarà ...

svfetyhaz : RT @rosesforcory: Selena Gomez as Cristiano Malgioglio, a thread - queenmarii1993 : @Reality_House Cristiano Malgioglio che impasta la pizza al GF VIP - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Cristiano Malgioglio - Ancora ancora ancora 2008 su Radio Italia Charleroi -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio

MeteoWeek

Oggi tocca a Cristiano Malgioglio, che pochi minuti fa, attraverso il proprio profilo Instagram, si è lasciato andare a uno sfogo sulla solitudine forzata: E’ così ragazzi. Oggi sarà, come al solito, ...Ha messo in mostra le sue doti di imitatore in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera, accanto a Gene Gnocchi e Simona Ventura e in Cocktail d’Amore, condotto da Amanda Lear, in cui ha ...