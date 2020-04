Coronavirus | Interflora Italia | ‘Amici in Fiore' torna on line per bambini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. (Lab) - Incontri formativi e laboratori virtuali in connessione video per ie le bambine del progetto ‘Amici in' che, quest'anno, festeggiano la Giornata delche cade il 18 aprile, in dirette e collegamenti da casa. Istituita per la prima volta il 18 aprile 2018, la Giornata del, promossa dae dal Team Neways,quest'anno per ricordare l'importanza del rispetto della natura e delle relazioni umane da condividere con unin tutte le scuolene. Ai tempi del, con le scuole chiuse, il progetto didattico Amici in, patrocinato dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, non si ferma quindi e si realizza direttamente nelle case degli oltre 320.000dai 5 ai 12 anni (per questa edizione , aperto anche alle prime classi delle secondarie di primo grado) ...