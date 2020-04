fattoquotidiano : Coronavirus, a Salerno licenziato infettivologo appena richiamato dalle pensione: “Critiche non autorizzate, non av… - Simo_Ventura : Questo è stato solo un esempio: a Milano, il sabato precedente alla Pasqua una lunga fila di macchine bloccate dall… - PaolaTavernaM5S : I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza… - gianlucalibrale : RT @PaolaTavernaM5S: I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza #Coron… - EnricoFurlan3 : RT @PaolaTavernaM5S: I parlamentari giapponesi hanno deciso di dare un messaggio univoco di solidarietà alla nazione per l'emergenza #Coron… -

Coronavirus, dalle mascherine ai test le risposte del ministro Speranza

Il tempo sospeso nella sessualità ai tempi del Coronavirus

L’alimentazione è la prima funzione che permette di soddisfare i bisogni di intimità, di sicurezza e di fare esperienza del mondo esterno. Allo stesso modo, la sessualità è una funzione che ci spinge ...

Non mancava la Sanità, mancava un Piano. Questo dirà la Storia

Quanto avremo nuovamente lo sguardo per riflettere sul Covid-19, un nome come un vezzeggiativo che proprio non merita ... ci siamo fermati alla soglia dei sacrifici necessari a contare i morti, ...

